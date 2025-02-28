

На участке Гудаури-Коби восстановлено движение прицепного и полуприцепого транспорта

28.02.2025 11:34





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на участке Гудаури (Почта) — Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс, движение прицепного и полуприцепного автотранспорта восстановлено.



По сообщению Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури (Почта)–Коби и Степанцминда-Ларс движение автотранспорта осуществляется в непрерывном режиме. На участке Гудаури (Почта)–Коби движение автотранспорта разрешено только через лавинозащитные тоннели. Движение прицепного, полуприцепного автотранспорта, а также пассажирских транспортных средств категории M3, предназначенных для перевозки пассажиров с более чем 22 посадочными местами (кроме водительского), в тоннелях будет осуществляться в одностороннем режиме», – говорится в информации Департамента автомобильных дорог.







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