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Кутаисский аэропорт 44,1 тыс. лари на отлов бродячих собак на своей территории


28.02.2025   18:14


Кутаисский аэропорт выделит 44,1 тыс. лари ($15,7 тыс.) на отлов бездомных собак на своей территории. Речь идет о поэтапном отлове в течение года около 300 собак.

В социальных сетях новость вызвала острую критику, на что аэропорт ответил официальным заявлением, о том, что информация трактуется неверно.

Согласно тендерной документации, процесс должен проходить гуманным способом и в полном соответствии с действующими нормами.

Аэропорт подчеркивает, что тендер направлен исключительно на удаление агрессивных животных с территории.

Поставщику услуг запрещено возвращать животных обратно в зону аэропорта. Пока неясно, где далее будут размещать отловленных собак.

В заявлении отмечается, сотрудники аэропорта всегда заботились о бездомных собаках, предоставляя им питание и ветеринарную помощь. Однако, принято решение усилить меры безопасности из-за случаев нападения животных на пассажиров и сотрудников. Одновременно аэропорт говорит о проблеме: участившихся случаях, когда собак без полного пакета вакцинации бросают у терминала сами покидающие страну пассажиры.


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