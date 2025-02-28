

Кутаисский аэропорт 44,1 тыс. лари на отлов бродячих собак на своей территории

28.02.2025 18:14





Кутаисский аэропорт выделит 44,1 тыс. лари ($15,7 тыс.) на отлов бездомных собак на своей территории. Речь идет о поэтапном отлове в течение года около 300 собак.



В социальных сетях новость вызвала острую критику, на что аэропорт ответил официальным заявлением, о том, что информация трактуется неверно.



Согласно тендерной документации, процесс должен проходить гуманным способом и в полном соответствии с действующими нормами.



Аэропорт подчеркивает, что тендер направлен исключительно на удаление агрессивных животных с территории.



Поставщику услуг запрещено возвращать животных обратно в зону аэропорта. Пока неясно, где далее будут размещать отловленных собак.



В заявлении отмечается, сотрудники аэропорта всегда заботились о бездомных собаках, предоставляя им питание и ветеринарную помощь. Однако, принято решение усилить меры безопасности из-за случаев нападения животных на пассажиров и сотрудников. Одновременно аэропорт говорит о проблеме: участившихся случаях, когда собак без полного пакета вакцинации бросают у терминала сами покидающие страну пассажиры.





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