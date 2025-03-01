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ГЖД отменяет несколько рейсов 1-2 марта из-за плохой погоды
01.03.2025 11:48
Грузинская железная дорога отменяет несколько рейсов 1-2 марта из-за плохой погоды. Информацию по этому поводу публикует Грузинская железная дорога.
По данным железной дороги, некоторые рейсы возобновятся с 1 и 2 марта.
«Грузинская железная дорога доводит до вашего сведения, что завтра, 1 марта, будут выполнены следующие рейсы: № 870/869 Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси; № 874 Тбилиси-Поти.
Со 2 марта начнут курсировать: №874/873 Тбилиси-Поти-Тбилиси (в обоих направлениях); Выполняет рейсы по обычному расписанию: №802/801 Тбилиси-Батуми-Тбилиси; № 804/803 Тбилиси-Батуми-Тбилиси.
Также сообщаем, что из-за непогоды 1-2 марта будут отменены несколько поездов, а именно: № 854/853 Тбилиси-Озургети-Тбилиси; №618/617 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси; №686/685 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси; № 682/681 Кутаиси-Батуми; № 684/683 Кутаиси-Батуми; № 613/614 Батуми-Озургети.
Хотим уточнить, что возобновление рейсов Грузинской железной дороги по всем направлениям будет осуществляться поэтапно. Компания приносит извинения за причиненные неудобства. Вам будет полностью возмещена стоимость билетов на отмененные рейсы», — говорится в заявлении Грузинской железной дороги.
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