

В Тбилиси ​​с Метехского моста в Куру упал автомобиль

04.03.2025 17:18





Сегодня, 4 марта, днем ​​с Метехского моста в реку Мтквари упал автомобиль.



На место происшествия мобилизованы полиция и экстренные службы. По сообщению ведомств, работа на месте продолжается. Подробности инцидента пока не известны, неизвестным остается и то, сколько человек находилось в машине и есть ли пострадавшие.



Информация об инциденте распространилась через социальные сети.





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