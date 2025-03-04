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В Тбилиси ​​с Метехского моста в Куру упал автомобиль


04.03.2025   17:18


Сегодня, 4 марта, днем ​​с Метехского моста в реку Мтквари упал автомобиль.

На место происшествия мобилизованы полиция и экстренные службы. По сообщению ведомств, работа на месте продолжается. Подробности инцидента пока не известны, неизвестным остается и то, сколько человек находилось в машине и есть ли пострадавшие.

Информация об инциденте распространилась через социальные сети.


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