

Ведется реконструкция Японского сада в Ботаническом саду

04.03.2025 18:20





В Японском саду Национального ботанического сада Грузии ведутся реставрационные и реконструкционные работы. Проект реализуется при поддержке мэрии Тбилиси и посольства Японии в Грузии.



В рамках проекта будут восстановлены поврежденные элементы японского сада, такие как ворота тории, миниатюрный мостик, церемониальная сцена и другие.



Японский сад был создан в 2016 году усилиями Национального ботанического сада Грузии, посольства Японии в Грузии и мэрии Тбилиси при поддержке JAPAN EXPO’70 FUND.



Реконструкционные работы будут завершены в ближайшие дни. С 10 марта посетители смогут осмотреть обновленный Японский сад.







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