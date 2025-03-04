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Ведется реконструкция Японского сада в Ботаническом саду
04.03.2025 18:20
В Японском саду Национального ботанического сада Грузии ведутся реставрационные и реконструкционные работы. Проект реализуется при поддержке мэрии Тбилиси и посольства Японии в Грузии.
В рамках проекта будут восстановлены поврежденные элементы японского сада, такие как ворота тории, миниатюрный мостик, церемониальная сцена и другие.
Японский сад был создан в 2016 году усилиями Национального ботанического сада Грузии, посольства Японии в Грузии и мэрии Тбилиси при поддержке JAPAN EXPO’70 FUND.
Реконструкционные работы будут завершены в ближайшие дни. С 10 марта посетители смогут осмотреть обновленный Японский сад.
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