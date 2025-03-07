

Труп пожилого мужчины найден в пруду в Гори

07.03.2025 16:21





Труп пожилого мужчины обнаружили в пруду на территории центрального парка города Гори в центральной Грузии. Об этом сообщают сегодня грузинские СМИ.



Тело в воде заметили прохожие, после чего сообщили в полицию. С утра на месте работают эксперт-криминалисты.



На данном этапе неизвестно, что стало причиной смерти. МВД Грузии начало следствие по факту доведения до самоубийства (ст. 115 УК). Согласно установленой практике, именно по ней квалифицируют факты ненасильственной смерти, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.





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