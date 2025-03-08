

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,0

08.03.2025 20:03





В Грузии произошло землетрясение.



По первичным данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в селе Укапшави, в 27 километрах к северо-востоку от Тианети.



Толчки были зафиксированы в 15:28 по тбилисскому времени.



Магнитуда землетрясения составила 4,0.



Сегодня утром в Армении, в 45 км от границы Грузии, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Землетрясение ощущалось и в Грузии.







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