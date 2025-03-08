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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,0


08.03.2025   20:03


В Грузии произошло землетрясение.

По первичным данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в селе Укапшави, в 27 километрах к северо-востоку от Тианети.

Толчки были зафиксированы в 15:28 по тбилисскому времени.

Магнитуда землетрясения составила 4,0.

Сегодня утром в Армении, в 45 км от границы Грузии, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Землетрясение ощущалось и в Грузии.


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