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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,0
08.03.2025 20:03
В Грузии произошло землетрясение.
По первичным данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в селе Укапшави, в 27 километрах к северо-востоку от Тианети.
Толчки были зафиксированы в 15:28 по тбилисскому времени.
Магнитуда землетрясения составила 4,0.
Сегодня утром в Армении, в 45 км от границы Грузии, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Землетрясение ощущалось и в Грузии.
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