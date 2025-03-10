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В Гори убит мужчина в возрасте до 80 лет


10.03.2025   18:32


В Гори убит мужчина в возрасте до 80 лет. На месте происшествия проводятся следственные действия.

По существующей информации, предполагаемым обвиняемым является внук убитого.

Дополнительную информацию в связи с происшествием «Интерпрессньюс» выясняет в МВД.


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