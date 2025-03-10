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В Гори убит мужчина в возрасте до 80 лет
10.03.2025 18:32
В Гори убит мужчина в возрасте до 80 лет. На месте происшествия проводятся следственные действия.
По существующей информации, предполагаемым обвиняемым является внук убитого.
Дополнительную информацию в связи с происшествием «Интерпрессньюс» выясняет в МВД.
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