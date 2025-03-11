

11–12 марта в Горийском тоннеле будет временно ограничено движение транспортных средств

11.03.2025 20:19





В целях проведения плановых профилактических работ в Горийском автомобильном тоннеле, расположенном на 88-м км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, с 23:00 11 марта 2025 года до 03:00 12 марта 2025 года в направлении тоннеля Сенаки-Тбилиси и с 03:00 12 марта до 07:00 в направлении тоннеля Тбилиси-Сенаки будет ограничено движение всех видов автомобильных дорог. Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



«На время закрытия автомобильного тоннеля направления Сенаки-Тбилиси поток автомобильного транспорта будет перенаправлен на подъездную дорогу к Горийским тоннелям внутригосударственного значения.



На время закрытия направления Тбилиси-Сенаки автомобильного тоннеля транспортный поток будет перенаправлен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси, а направление Сенаки-Тбилиси будет перенаправлено на подъездную дорогу к Горийским тоннелям внутригосударственного значения», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





