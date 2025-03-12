

Движение на границе Грузии и России ограничат 13 марта

12.03.2025 22:26





На дороге Мцхета — Степанцминда — Ларс из-за ремонта будет перекрыт Девдоракский тоннель. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 для всех видов транспорта.



Пока тоннель будет закрыт, проехать можно будет по объездной дороге, сказано в сообщении департамента автодорог Грузии.



Девдоракский тоннель протяженностью два километра построили в 2018 году на 132–135 километрах трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс. До этого данный участок дороги считался одним из самых опасных на трассе из-за сходивших там селей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





