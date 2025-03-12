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Движение на границе Грузии и России ограничат 13 марта
12.03.2025 22:26
На дороге Мцхета — Степанцминда — Ларс из-за ремонта будет перекрыт Девдоракский тоннель. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 для всех видов транспорта.
Пока тоннель будет закрыт, проехать можно будет по объездной дороге, сказано в сообщении департамента автодорог Грузии.
Девдоракский тоннель протяженностью два километра построили в 2018 году на 132–135 километрах трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс. До этого данный участок дороги считался одним из самых опасных на трассе из-за сходивших там селей.
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