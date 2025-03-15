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Брат «вора в законе» убит в центре Тбилиси


15.03.2025   10:24


После полуночи, в Тбилиси, на проспекте Чавчавадзе, была перестрелка. Убит мужчина, еще один человек ранен. Раненый доставлен в клинику и его жизни не угрожает опасность.

Как заявили агентству «Интерпрессньюс» очевидцы, они слышали до 10 выстрелов, две пули попали в витрину кафе, расположенного там же.

По имеющейся на данный момент информации, убитый - брат «вора в законе» Мераба Джангвеладзе, Леван.

Как заявили в МВД Грузии, начато расследование по Статьям 108-ой и 236-ой Уголовного кодекса Грузии – предумышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.


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