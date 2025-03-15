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В Батуми в результате автодорожного происшествия погибли два человека


15.03.2025   20:28


В Батуми в результате автодорожного происшествия погибли два человека.

Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» местные жители, происшествие произошло на трассе Аэропорта, где мотоцикл сбил пешехода.

По их же сведениям, оба, и мотоциклист, и пешеход, погибли на месте.

По существующей информации, водителем мотоцикла был действующий сотрудник полиции в возрасте до 30 лет.

На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.


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