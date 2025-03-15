

В Батуми в результате автодорожного происшествия погибли два человека

15.03.2025 20:28





В Батуми в результате автодорожного происшествия погибли два человека.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» местные жители, происшествие произошло на трассе Аэропорта, где мотоцикл сбил пешехода.



По их же сведениям, оба, и мотоциклист, и пешеход, погибли на месте.



По существующей информации, водителем мотоцикла был действующий сотрудник полиции в возрасте до 30 лет.



На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.





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