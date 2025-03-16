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Еще одна машина упала в Мтквари с Метехского моста в Тбилиси
16.03.2025 11:55
В ночь на 16 марта с Метехского моста упал еще один автомобиль. Информацию подтверждает Служба управления чрезвычайными ситуациями Табула.
В машине находился мужчина, которого после падения вытащили спасатели и горожане.
Как сообщили «Табуле» в МВД, по факту инцидента начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).
Это уже третий случай за последние 12 дней, когда автомобиль упал с Метехского моста в реку Мтквари.
4 марта один человек погиб в результате падения автомобиля с Метехского моста.
11 марта с того же моста в Мтквари упала машина. Спасатели вытащили из машины одного человека, он не пострадал.
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