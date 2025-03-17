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В Германии задержан грузин, пытавшийся сжечь свою жену
17.03.2025 13:40
По данным немецких СМИ, 46-летний Тенгиз Какиашвили пытался сжечь свою супругу, когда супруги ехали в трамвае.
Пассажиры трамвая отреагировали и нажали кнопку аварийной остановки, трамвай остановился. Водителю трамвая удалось потушить огонь с помощью огнетушителя, женщине оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. По данным полиции, она получила серьезные ожоги.
Как сообщается сам Какиашвили скрылся, воспользовавшись остановкой трамвая, и был объявлен в розыск. Его фотография была опубликована в СМИ в воскресенье, после чего полиция получила многочисленные показания от свидетелей инцидента.
Как пишут СМИ, в понедельник утром, Какиашвили сам сдался полиции.
Инцидент произошел в немецком городе Гера.
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