

Суд оштрафовал компании, чья техника повредила газопровод в Тбилиси

19.03.2025 16:32





Суд оштрафовал компании, чья техника повредила газопровод в Тбилиси. Из-за февральской аварии Ваке и Сабуртало несколько дней были без газа.



Заместитель технического директора компании Tbilisi Energy Гиорги Лепсверидзе сообщил, что установлены виновники аварии на газопроводе, вследствие которой Ваке и Сабуртало в холодную погоду на несколько дней остались без главного средства отопления.



В интервью BMG он, однако, не назвал, какие именно компании были оштрафованы и на какую сумму, сказав только, что штраф был «максимальный». Информацию о расследовании повреждения до этого не публиковало ни одно ведомство; по какой статье УК или КоАП шло следствие, в МВД не сообщают.





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