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На нужды, возникшие в связи со стихийным бедствием в Гурии, было выделено 2 569 048 лари


21.03.2025   16:07


Постановлением правительства Грузии из Резервного фонда правительства Гурийскому региону было выделено 2 569 048 лари для покрытия нужд, возникших в результате стихийного бедствия.

Выделенная сумма будет распределена между всеми тремя муниципалитетами региона Гурия.

По данным администрации правительства, согласно постановлению, на ликвидацию последствий стихийного бедствия муниципалитету Озургети будет выделено 1 228 062 лари, муниципалитету Чохатаури – 794 968 лари, муниципалитету Ланчхути – 546 018 лари.

Указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.


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