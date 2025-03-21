

На нужды, возникшие в связи со стихийным бедствием в Гурии, было выделено 2 569 048 лари

21.03.2025 16:07





Постановлением правительства Грузии из Резервного фонда правительства Гурийскому региону было выделено 2 569 048 лари для покрытия нужд, возникших в результате стихийного бедствия.



Выделенная сумма будет распределена между всеми тремя муниципалитетами региона Гурия.



По данным администрации правительства, согласно постановлению, на ликвидацию последствий стихийного бедствия муниципалитету Озургети будет выделено 1 228 062 лари, муниципалитету Чохатаури – 794 968 лари, муниципалитету Ланчхути – 546 018 лари.



Указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.







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