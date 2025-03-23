

Из-за обильных осадков в южной части храма Светицховели произошла небольшая инфильтрация воды

23.03.2025 14:00





Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии распространило заявление по протечке воды в южной части храма Светицховели.



По пояснениям агентства, серьезной угрозы для самого храма и фресок не существует. Вместе со специалистами агентство работает над дальнейшими мероприятиями, которые предстоит провести для того, чтобы избежать повторного попадания воды.



«Хотим известить общественность о том, что из-за обильных осадков в южной части храма Светицховели произошла небольшая инфильтрация воды.



Группы мониторинга Национального агентства охраны культурного наследия Грузии немедленно выехали на место для оценки ситуации.



В настоящее время серьезной угрозы для самого храма и фресок не существует. Вместе со специалистами агентство работает над дальнейшими мероприятиями, которые предстоит провести для того, чтобы избежать повторного попадания воды », - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





