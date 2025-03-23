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Из-за обильных осадков в южной части храма Светицховели произошла небольшая инфильтрация воды
23.03.2025 14:00
Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии распространило заявление по протечке воды в южной части храма Светицховели.
По пояснениям агентства, серьезной угрозы для самого храма и фресок не существует. Вместе со специалистами агентство работает над дальнейшими мероприятиями, которые предстоит провести для того, чтобы избежать повторного попадания воды.
«Хотим известить общественность о том, что из-за обильных осадков в южной части храма Светицховели произошла небольшая инфильтрация воды.
Группы мониторинга Национального агентства охраны культурного наследия Грузии немедленно выехали на место для оценки ситуации.
В настоящее время серьезной угрозы для самого храма и фресок не существует. Вместе со специалистами агентство работает над дальнейшими мероприятиями, которые предстоит провести для того, чтобы избежать повторного попадания воды », - говорится в заявлении.
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