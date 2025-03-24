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Трамвайную линию из Диди Дигоми к метро «Дидубе» планируют построить в Тбилиси


24.03.2025   13:49


Согласно проекту, на новом маршруте будет 11 остановок, а обслуживать его будут 10 трамваев, пишет Business Media Georgia. Трамвайная линия соединит 3-й и 4-й микрорайоны Диди Дигоми со станцией метро «Дидубе».

Маршрут. Планируется, что трамвайная линия будет проходить по улице Мириан Мепе, аллее Агмашенебели, проспекту Григола Робакидзе и мосту Шота Шаликашвили, конечная остановка будет около станции метро «Дидубе». Один трамвайный поезд должен перевозить не менее 300 пассажиров.

Сроки. На реализацию проекта в плане заложено 4,5 года. Строительство планируют выполнить за 3 года. Сейчас идет исследование рынка, которое хотят завершить к 23 апреля 2025 года.

Контекст. О планах построить трамвайную линию в Тбилиси стало известно в декабре 2023-го. Тогда представили несколько вариантов того, как можно соединить Диди Дигоми с центральными районами столицы с помощью трамвая. В декабре сообщили также, что предполагаемая дата ввода в эксплуатацию нового трамвая — 2035 год, а бюджет проекта составит 276 миллионов долларов.


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