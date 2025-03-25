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Городские службы устранили протечку в потолке на станции «Самгори» с помощью пластиковой бутылки
25.03.2025 15:46
Городские службы устранили протечку в потолке на станции «Самгори» с помощью пластиковой бутылки. Внимание на это обратило Radio Tavisupleba.
Для ремонта части потолка, где во время дождей возникали протечки, использовали жестяную пластину. К ней в качестве воронки прикрепили пластиковую бутылку и шланг, чтобы отводить воду в канализацию.
Из-за протечки 15 декабря 2023 года на «Самгори» обрушилась часть полотка. В результате инцидента никто не пострадал.
Комментируя произошедшее, Транспортная компания Тбилиси ответила Radio Tavisupleba: «Поврежденная потолочная плитка, которая отвалилась, была немедленно отремонтирована».
Станция метро «Самгори» находится между станциями «Исани» и «Варкетили». Ее открыли в 1971 году, в переходе на «Самгори» работал один из первых в СССР горизонтальных эскалаторов — траволатор.
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