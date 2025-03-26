

МВД выясняет причины трагедии в парке Мтацминда

26.03.2025 13:51





МВД Грузии возбудило дело по статье о нарушении правил безопасности при горных и строительных работах после трагедии на Мтацминде — одном из главных туристических мест Тбилиси.



Один человек погиб и двое пострадали в минувший понедельник в результате обрушения части здания в районе верхней станции фуникулера, рядом с парковкой парка.



Погибший — мужчина 28 лет.



Мэрия Тбилиси не делала комментариев. По данным СМИ, объект не является муниципальной собственностью.



Здание, где произошла трагедия, часто посещают туристы, используя его смотровую площадку. Там не было ни запрещающих знаков, ни ограждений. Сейчас территория огорожена полицейскими лентами.



В январе этого года, в Тбилиси, в другой туристической зоне — на территории комплекса «труб» в парке Рике, в неогороженную канаву с водой упал и погиб подросток. Территория тоже не была муниципальной собственностью, тогда также никто не взял на себя ответственность.



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