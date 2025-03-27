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В Кутаиси в результате автодорожного происшествия погибли три человека


27.03.2025   10:26


В Кутаиси в результате автодорожного происшествия погибли три человека. Происшествие произошло на выезде из города, у моста Цкалцитела.

По словам очевидцев, автомобиль, передвигавшийся на высокой скорости, упал в реку, и все находящиеся в нем погибли на месте.

Автодорожное происшествие произошло поздно ночью. На месте находились сотрудники Патрульной полиции и бригады скорой помощи.


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