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В Кутаиси в результате автодорожного происшествия погибли три человека
27.03.2025 10:26
В Кутаиси в результате автодорожного происшествия погибли три человека. Происшествие произошло на выезде из города, у моста Цкалцитела.
По словам очевидцев, автомобиль, передвигавшийся на высокой скорости, упал в реку, и все находящиеся в нем погибли на месте.
Автодорожное происшествие произошло поздно ночью. На месте находились сотрудники Патрульной полиции и бригады скорой помощи.
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