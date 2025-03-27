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В результате схода лавины погибла туристка
27.03.2025 11:39
В высокогорной Сванетии в результате схода лавины погиб турист.
Инцидент произошел вчера. По распространенной информации, погибла туристка, которая вместе с другими туристами каталась на лыжах без гида. Сопровождавшие ее лица в результате схода лавины не пострадали.
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