

Три человека погибли минувшей ночью в результате падения машины в реку Цкалцитела

27.03.2025 12:57





Три человека погибли минувшей ночью в результате падения машины в реку Цкалцитела в Кутаиси.



Случай произошел на выезде из города. По словам очевидцев, автомобиль, рухнувший в реку, двигался на высокой скорости.



Находившиеся внутри водитель и двое пассажиров погибли, сообщают местные СМИ.



На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, работали спасатели. Точные причины ДТП установит следствие.



За последний месяц это четвертый случай в Грузии падения легковых машин в реки. Трижды это произошло в Тбилиси, в одном случае водитель погиб.





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