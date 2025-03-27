|
|
|
Три человека погибли минувшей ночью в результате падения машины в реку Цкалцитела
27.03.2025 12:57
Три человека погибли минувшей ночью в результате падения машины в реку Цкалцитела в Кутаиси.
Случай произошел на выезде из города. По словам очевидцев, автомобиль, рухнувший в реку, двигался на высокой скорости.
Находившиеся внутри водитель и двое пассажиров погибли, сообщают местные СМИ.
На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, работали спасатели. Точные причины ДТП установит следствие.
За последний месяц это четвертый случай в Грузии падения легковых машин в реки. Трижды это произошло в Тбилиси, в одном случае водитель погиб.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна