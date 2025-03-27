Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Три человека погибли минувшей ночью в результате падения машины в реку Цкалцитела


27.03.2025   12:57


Три человека погибли минувшей ночью в результате падения машины в реку Цкалцитела в Кутаиси.

Случай произошел на выезде из города. По словам очевидцев, автомобиль, рухнувший в реку, двигался на высокой скорости.

Находившиеся внутри водитель и двое пассажиров погибли, сообщают местные СМИ.

На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, работали спасатели. Точные причины ДТП установит следствие.

За последний месяц это четвертый случай в Грузии падения легковых машин в реки. Трижды это произошло в Тбилиси, в одном случае водитель погиб.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна