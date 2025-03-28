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Полиция нашла плантации марихуаны в Кахетии, трое задержаны


28.03.2025   12:08


Полиция задержала трех мужчин, содержавших плантации марихуаны в Кахетии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Возраст обвиняемых – 39 лет, 42 и 61 год, один из них в прошлом был судим.

Марихуану выращивали в специально оборудованных теплицах. Всю коноплю полицейские выкорчевали и изъяли в качестве вещдоков. Также сушеную марихуана нашли в домах обвиняемых.

Задержанные обвиняются в незаконном выращивании растения, содержащего наркотическое вещество, в особо крупном размере, а также приобретении и хранении наркотического вещества марихуана в крупном и особо крупном размере.

Расследование дала продолжается по статьям 265 и 273 УК Грузии. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.


Источник: Новости - Грузия
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