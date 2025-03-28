

В Google Maps будут добавлены 360-градусные панорамные изображения Грузии

28.03.2025 12:09





В сотрудничестве с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Агентством инноваций и технологий, в Грузии официально начинает оперировать Google Street View.



Информацию опубликовало Министерство экономики.



По сообщению ведомства, в рамках проекта специальные съемочные группы Google в течение следующих 12 месяцев, начиная с марта 2025 года, сделают 360-градусные панорамные изображения в 24 городах Грузии.



«Планируется охватить 15 000 километров, включая такие города, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Ахалцихе, Мцхета, Телави, Зугдиди, Гори, Озургети, Местия и другие, уделяя особое внимание дорогам и автомагистралям.



Публикация 360-градусных панорамных снимков городов Грузии начнется в 2026 году, что улучшит навигацию и будет способствовать развитию туризма, позволяя посетителям заранее исследовать Грузию и лучше планировать свое путешествие.



Изображения Street View включают только публичную собственность, а также частные территории, на фотосъемку которых получено разрешение.



Кроме того, Google предоставляет простые в использовании инструменты, с помощью которых люди могут запросить информацию о своем доме, автомобиле или о себе, а также пометить ненадлежащие/неприемлемые изображения для проверки и удаления», — говорится в информации.





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