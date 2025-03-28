

В Батуми автомобиль сбил человека, ехавшего на скутере

28.03.2025 15:20





В Батуми на улице Фридона Халваши автомобиль сбил молодого человека, ехавшего на скутере.



Инцидент произошел 27 марта.



Пострадавший доставлен в клинику. Ему проводят операцию.



Как сообщили в клинике изданию «Батумелеби», молодой человек получил травму головы.



По данным МВД Грузии, по факту инцидента начато расследование по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).







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