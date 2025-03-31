

В русле реки Королисцкали строят берегоукрепительное сооружение без экологической экспертизы

31.03.2025 12:02





Разрешение на строительство укрепительного вала получила компания «Zulu VIP Bluemoon» в обход ОВОС.



В селе Ортобатум Хелвачаурского муниципалитета, в русле реки Королисцкали, компания Zulu VIP Bluemoon строит бетонное берегоукрепительное сооружение для защиты коттеджей от наводнения — без обязательной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).



Согласно приказу главы Национального агентства окружающей среды от 27 марта 2025 года, проект по берегоукреплению не подпадает под обязательную экологическую оценку:



— «Работы по укреплению берегов [берегоукрепительные сооружения] не подлежат оценке воздействия на окружающую среду», — говорится в документе.



Компания приняла решение о строительстве защитной стены после того, как в октябре 2023 года паводок серьезно повредил коттеджи, построенные в русле реки. Тогда Zulu VIP Bluemoon подала заявку на скрининг — предварительную процедуру, по результатам которой агентство решает, необходимо ли проведение ОВОС.



Агентство дало согласие на строительство без ОВОС, несмотря на отдельные замечания, высказанные в процессе рассмотрения.



Согласно проектной документации на правом берегу будет построена армированная бетонная стена длиной 216 метров, разделённая на 18 секций (по 12 м каждая), шириной 0,3 м на гребне и 0,6 м у основания, высотой от 7,3 до 8,2 метра. А на левом берегу планируется бетонный водонепроницаемый бордюр длиной 132 метров, разделённый на 11 секций (по 12 м), шириной 0,4 м на гребне и 1,4 м у основания, высотой 2 метра.



Ближайшее жилое здание находится в 40–73 м от укреплений, а туристический коттедж — в 16,5 м от русла реки.



В агентстве утверждают, что проект не затрагивает охраняемые территории, археологические объекты или места обитания видов из «Красной книги Грузии», а с учётом масштаба и характера проекта, воздействие на окружающую среду будет минимальным;



Берегоукрепительные работы — это экологическая мера, направленная на защиту туристических объектов, дороги и склонов от эрозии и паводков.



Компания Zulu VIP Bluemoon обязана соблюдать все действующие экологические нормы и регламенты.



Напомним, что коттеджи были построены в самом русле реки Королисцкали — с официального разрешения мэрии Хелвачаури, выданного до наводнения 2023 года.





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