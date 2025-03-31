|
|
|
Автомобиль с пассажирами упал в реку в Аджарии
31.03.2025 16:01
Трагедия в Аджарии, в селе Цониариси Кедского муниципалитета: автомобиль вылетел с проезжей части и упал в реку.
Один человек погиб, двое ранены, сообщает Mtavari.
В последнее время в Грузии необъяснимым образом резко участились подобные происшествия. Только в Тбилиси в марте было три случая, в одном случае водитель погиб. 27 марта трагедия произошла на выезде из Кутаиси, машина упала в реку Цкалцитела, погибли водитель и оба пассажира.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна