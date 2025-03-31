

Автомобиль с пассажирами упал в реку в Аджарии

31.03.2025 16:01





Трагедия в Аджарии, в селе Цониариси Кедского муниципалитета: автомобиль вылетел с проезжей части и упал в реку.



Один человек погиб, двое ранены, сообщает Mtavari.



В последнее время в Грузии необъяснимым образом резко участились подобные происшествия. Только в Тбилиси в марте было три случая, в одном случае водитель погиб. 27 марта трагедия произошла на выезде из Кутаиси, машина упала в реку Цкалцитела, погибли водитель и оба пассажира.





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