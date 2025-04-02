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Полицейский подстрелил бездомную собаку в Тбилиси — идет расследование


02.04.2025   12:12


Полицейский подстрелил уличную собаку в Тбилиси — информация об этом была опубликована в FB-группе «Комитет по защите прав животных».

Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили. Собака залаяла на ребенка сотрудника МВД и он выстрелил в нее из табельного оружия.

Собака была доставлена в клинику силами собравшихся граждан.

МВД Грузии заявило, что полицейский выстрелил в собаку из служебного оружия в рамках необходимой самообороны.

«Майор полиции попытался отогнать собаку и был вынужден произвести выстрел в рамках необходимой самообороны. По факту инцидента составлен соответствующий протокол, проводится расследование», — заявили в МВД.


Источник: Новости - Грузия
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