

Полицейский подстрелил бездомную собаку в Тбилиси — идет расследование

02.04.2025 12:12





Полицейский подстрелил уличную собаку в Тбилиси — информация об этом была опубликована в FB-группе «Комитет по защите прав животных».



Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили. Собака залаяла на ребенка сотрудника МВД и он выстрелил в нее из табельного оружия.



Собака была доставлена в клинику силами собравшихся граждан.



МВД Грузии заявило, что полицейский выстрелил в собаку из служебного оружия в рамках необходимой самообороны.



«Майор полиции попытался отогнать собаку и был вынужден произвести выстрел в рамках необходимой самообороны. По факту инцидента составлен соответствующий протокол, проводится расследование», — заявили в МВД.



Источник: Новости - Грузия

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