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Полицейский подстрелил бездомную собаку в Тбилиси — идет расследование
02.04.2025 12:12
Полицейский подстрелил уличную собаку в Тбилиси — информация об этом была опубликована в FB-группе «Комитет по защите прав животных».
Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили. Собака залаяла на ребенка сотрудника МВД и он выстрелил в нее из табельного оружия.
Собака была доставлена в клинику силами собравшихся граждан.
МВД Грузии заявило, что полицейский выстрелил в собаку из служебного оружия в рамках необходимой самообороны.
«Майор полиции попытался отогнать собаку и был вынужден произвести выстрел в рамках необходимой самообороны. По факту инцидента составлен соответствующий протокол, проводится расследование», — заявили в МВД.
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