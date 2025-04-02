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После установки светофоров на площади Героев в соцсетях жалуются на пробки
02.04.2025 19:07
1 апреля в Тбилиси завершили работы на одной из главных развязок — площади Героев. Там установили светофоры и наземные пешеходные переходы. В соцсетях жалуются, что нововведения вызвали пробки.
«Территория у Лагуна Вере в 0:30 — пробка из-за светофора. В это время тут никогда пробок не было. Оправдали ли себя светофоры на площади Героев?» — спрашивает проект «Мой город меня убивает» (Chemi Kalaki Mklavs).
В мэрии Тбилиси заявили, что светофоры, наоборот, оптимизируют движение и поспособствуют меньшим пробкам. В ведомстве добавили, что наблюдают за движением и будут решать, какая работа светофоров будет оптимальной.
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