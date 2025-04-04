

Пять образцов импортного молока от «Соплис Нобати» изымаются с рынка и опечатываются

04.04.2025 11:15





Национальное агентство продовольствия публикует дополнительную информацию о результатах проверки ООО «Вим-Билль-Дан Грузия» («Соплис Нобати»).



По данным Национального агентства продовольствия, в пяти образцах импортного молока, один из которых предназначен для детского питания, содержалось избыточное количество афлатоксина М1. Вышеуказанная продукция изымается с рынка и опечатывается.



«Национальное агентство продовольствия проводит тестирование сырого молока на афлатоксины в рамках государственного контроля с 2022 года, что определено законодательством Грузии и гармонизировано с законодательством Европейского союза. В целях обеспечения населения страны безопасными продуктами питания Национальное агентство продовольствия ежедневно проводит контрольные мероприятия на сотнях объектов. Проверки проводятся как в рамках заранее установленного плана, так и в ответ на все уведомления, поступившие от населения. Национальное агентство продовольствия незамедлительно информирует население о выявленных нарушениях, поскольку приоритетом для агентства является защита здоровья граждан», — сообщили в Национальном агентстве продовольствия.



Национальное агентство продовольствия сегодня объявило об обнаружении афлатоксина в образцах молока от «Соплис Нобати» и призвало потребителей не употреблять это молоко.







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