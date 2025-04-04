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В Тбилиси задержали женщину за мошенничество с суррогатным материнством


04.04.2025   11:36


В Тбилиси задержали 34-летнюю женщину, обвиняемую в мошенничестве, которое затронуло бездетную пару, искавшую суррогатную мать. Об этом сообщает пресс-службе МВД Грузии.

Обвиняемая уверила супругов, что две суррогатные матери, которых она нашла для них, забеременели девочками. Однако, по ее словам, у новорожденных якобы будут серьезные проблемы со здоровьем, что потребует срочного и дорогого лечения.

В результате, мошенница выманила у пары 310 тысяч лари и 15 тысяч долларов.

Расследование продолжается по статье 180 УК Грузии (мошенничество в крупном размере). Задержанной грозит до 9 лет лишения свободы.


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