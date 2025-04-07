

В Грузии ужесточен контроль за вырубкой самшита

07.04.2025 11:22





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства ужесточает контроль за вырубкой самшита в преддверии праздника Вербного воскресенья (Бзоба).



Согласно информации Национального лесного агентства, вырубка самшита, его выкапывание с корнем или повреждение ветвей является наказуемым деянием. Размер штрафа увеличен и составляет от 500 до 2000 лари. В случае, если ущерб, нанесённый окружающей среде, превышает 1000 лари, делу придаётся квалификация уголовного преступления.



В связи с праздником Вербного воскресенья, Национальное лесное агентство напоминает населению, что добыча самшита допускается только из питомников, находящихся в частной собственности, и с искусственно созданных плантаций — на основании соответствующего сертификата о происхождении, выданного органами местного самоуправления.





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