

В Грузии за прошедший год уменьшилось число разводов

07.04.2025 14:55





По данным Национальной службы статистики «Сакстат», в 2024 году было зарегистрировано 21 653 брака. Этот показатель на 2,8% меньше, чем в 2023 году, — тогда в стране поженились 22 275 пар. Средний возраст вступления в первый брак в Грузии составляет 29,9 года для женщин, а для мужчин – 32,2 года. В 2023 году он составлял 29,7 года и 32,1 года соответственно. Развелись в 2024 году 13 520 пар, что на 1,1% меньше количества разводов в 2023 году.



По данным Национальной статистической службы, в Грузии также снизилась рождаемость: в 2024 году число живорождений в стране составило 39 483 ребенка (из которых 20 755 мальчиков и 18 728 девочек), что на 1,8% ниже аналогичного показателя за 2023 год. В 2024 году доля первенцев среди новорожденных снизилась с 37,7% до 35,9%, доля вторых детей осталась практически неизменной (33,7%), а доля третьих и последующих увеличилась с 27,5% до 29%. Средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2024 году составлял 27 лет.





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