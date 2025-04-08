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Пассажирский поезд сбил маленького ребенка недалеко от вокзала Батуми


08.04.2025   20:44


Пассажирский поезд сбил маленького ребенка недалеко от вокзала Батуми. Ребенок скончался на месте.

Грузинская железная дорога распространяет информацию в социальных сетях.

«В районе вокзала Батуми произошла авария. Пассажирский поезд сбил малолетнего ребенка. Несовершеннолетний скончался на месте».

Поезд приближался к платформе, которая должна была обслуживать рейс Батуми-Кутаиси. На место происшествия прибыли патрульная и криминальная полиция. Грузинская железная дорога выражает скорбь в связи с трагедией и выражает соболезнования членам семьи погибшего», — написали в компании.


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