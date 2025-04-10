

Исследование ледниковых долин в Грузии обошлось в 700 920 евро

10.04.2025 12:11





Первичное исследование было проведено по всей Грузии с целью выявления нестабильных склонов в ледниковых ущельях на основе спутниковых данных.



Как сообщили BusinessPressNews в Национальном агентстве по охране окружающей среды, работы выполняла швейцарская компания GEOTEST AG.



Стоит также отметить, что в рамках заключенного с компанией соглашения из государственного бюджета было потрачено в общей сложности 700 920 евро.



Агентство поясняет, что на следующем этапе исследования, в этом году, планируется провести детальное изучение зон риска и разработать превентивные меры, которые будут реализованы.



«Мы хотели бы сообщить вам, что на данном этапе проводится анализ выполненных работ и дополнительные исследования для выявления потенциальных угроз», — сообщили BusinessPressNews в Национальном агентстве по охране окружающей среды.



Масштабный проект по изучению ледниковых долин в Грузии стартовал в августе 2024 года.





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