

В ночное время 10 и 11 апреля в Горийском тоннеле будет временно ограничено движение транспорта

10.04.2025 19:12





В период проведения плановых профилактических работ в Горийском автомобильном тоннеле, расположенном на 88-м км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, с 23:00 10 апреля до 03:00 11 апреля будет временно ограничено движение всех видов автомобильного транспорта по направлениям Сенаки-Тбилиси и Тбилиси-Сенаки с 03:00 11 апреля до 07:00 11 апреля.



Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.



«В период закрытия направления Сенаки-Тбилиси автомобильного тоннеля транспортный поток будет направлен на подъездную дорогу Горийских тоннелей внутреннего государственного значения, в период закрытия направления Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет направлен на направление Сенаки-Тбилиси тоннеля, а направление Сенаки-Тбилиси будет направлено на подъездную дорогу Горийских тоннелей внутреннего государственного значения», — говорится в сообщении ведомства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





