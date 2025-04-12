|
|
|
На участке Гоми-Саване запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта
12.04.2025 16:15
В связи с обильным снегопадом временно ограничено движение прицепного и полуприцепного транспорта на участке автодороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони км1-км52 (Гоми-Саване), сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По данным ведомства, движение других видов транспортных средств на указанном участке свободное.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна