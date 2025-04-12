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На участке Гоми-Саване запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта


12.04.2025   16:15


В связи с обильным снегопадом временно ограничено движение прицепного и полуприцепного транспорта на участке автодороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони км1-км52 (Гоми-Саване), сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По данным ведомства, движение других видов транспортных средств на указанном участке свободное.


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