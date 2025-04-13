|
|
|
В результате падения в шахту лифта в Авчала погиб 13-летний мальчик
13.04.2025 11:12
13-летний мальчик упал в шахту лифта в тбилисском поселке Авчала. По имеющейся информации, несчастный случай произошел в корпусе, известном как «Титаник».
Подростка доставили в клинику имени Иашвили, однако спасти мальчика не удалось. Факт смерти подростка подтвердили в клинике.
«Титаник» — это девятиэтажное аварийное жилое здание. Как известно, много лет назад фундамент здания был поврежден грунтовыми водами, в результате чего часть здания проломилась, а подъезд обрушился. По информации СМИ, жильцы корпуса годами просят о помощи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна