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В результате падения в шахту лифта в Авчала погиб 13-летний мальчик


13.04.2025   11:12


13-летний мальчик упал в шахту лифта в тбилисском поселке Авчала. По имеющейся информации, несчастный случай произошел в корпусе, известном как «Титаник».

Подростка доставили в клинику имени Иашвили, однако спасти мальчика не удалось. Факт смерти подростка подтвердили в клинике.

«Титаник» — это девятиэтажное аварийное жилое здание. Как известно, много лет назад фундамент здания был поврежден грунтовыми водами, в результате чего часть здания проломилась, а подъезд обрушился. По информации СМИ, жильцы корпуса годами просят о помощи.


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