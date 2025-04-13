

В результате падения в шахту лифта в Авчала погиб 13-летний мальчик

13.04.2025 11:12





13-летний мальчик упал в шахту лифта в тбилисском поселке Авчала. По имеющейся информации, несчастный случай произошел в корпусе, известном как «Титаник».



Подростка доставили в клинику имени Иашвили, однако спасти мальчика не удалось. Факт смерти подростка подтвердили в клинике.



«Титаник» — это девятиэтажное аварийное жилое здание. Как известно, много лет назад фундамент здания был поврежден грунтовыми водами, в результате чего часть здания проломилась, а подъезд обрушился. По информации СМИ, жильцы корпуса годами просят о помощи.





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