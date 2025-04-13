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На участке Гудаури (Поста)-Коби восстановлено движение легкового транспорта
13.04.2025 18:41
По данным Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на участке Гудаури (Поста)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси восстановлено движение легковых автомобилей, при этом временно запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами.
Автомобильное движение на участках Млета-Гудаури, Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларси будет осуществляться в круглосуточном режиме.
На участке Гудаури (Поста) — Коби движение транспортных средств разрешено только через противолавинные тоннели.
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