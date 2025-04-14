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В центре Тбилиси спасли женщину, упавшую в реку


14.04.2025   14:07


В центре Тбилиси спасли женщину, упавшую в реку Мтквари.

Случай произошел сегодня в районе Саарбрюкенского моста. Кадры, на которых женщину поднимают на борт катера Службы по управлению ЧС, распространились в Facebook.

При каких обстоятельствах она упала в реку, неясно.

В чрезвычайном ведомстве сообщили, что операция прошла успешно и на данном этапе жизни женщины опасность не угрожает.


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