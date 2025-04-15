

В Светицховели вновь зафиксирована повторная инфильтрация воды

15.04.2025 19:55





Национальное агентство охраны культурного наследия распространяет с заявлением в связи с повторной инфильтрацией воды в соборе Светицховели.



Согласно заявлению, планируется заделать трещины специальным раствором, для чего необходима сухая погода в течение нескольких дней, но из-за ухудшения метеорологических условий завершить процесс до сих пор не удалось.



«22 марта этого года в Светицховели произошла инфильтрация воды, после чего немедленно началась работа.



На завершающем этапе планируется заделать трещины специальным раствором, для чего необходима сухая погода в течение нескольких дней. К сожалению, метеорологические условия ухудшились и обильные осадки сделали невозможным до сих пор завершение процесса.



В результате сегодня в том же месте вновь зафиксирована повторная инфильтрация воды.



На данный момент фрескам опасность не угрожает. Специалисты Национального агентства охраны культурного наследия проводят неотложные работы.



После улучшения метеорологических условий, эта проблема будет немедленно полностью устранена», - говорится в заявлении.





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