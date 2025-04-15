

МВД: полицейский, пострадавший на акции протеста, потерял зрение

15.04.2025 20:37





МВД Грузии заявляет, что полицейский, пострадавший на акции протеста 29 ноября 2024 года, потерял зрение.



Как сообщили в ведомстве агентству «IPN», один из участников акции протеста бросил в него тупой предмет.



По существующей информации, представитель МВД проходил лечение в Грузии и Турции, однако сохранить зрение не удалось.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





