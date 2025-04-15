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МВД: полицейский, пострадавший на акции протеста, потерял зрение


15.04.2025   20:37


МВД Грузии заявляет, что полицейский, пострадавший на акции протеста 29 ноября 2024 года, потерял зрение.

Как сообщили в ведомстве агентству «IPN», один из участников акции протеста бросил в него тупой предмет.

По существующей информации, представитель МВД проходил лечение в Грузии и Турции, однако сохранить зрение не удалось.


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