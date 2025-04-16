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В дни Пасхи муниципальный транспорт будет обслуживать граждан бесплатно и в продленном режиме
16.04.2025 13:00
В дни Пасхи муниципальный транспорт будет обслуживать граждан бесплатно и в продленном режиме, - указанное заявление на заседания правительства Тбилисского муниципалитета сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам мэра, 20-21 апреля в направлении городских кладбищ будет назначено 9 временных маршрутов, которые с 08:00 до 20:00 будут обслуживать граждан бесплатно.
«Приближается светлый праздник Пасхи - традиционно, в пасхальную ночь, тбилисский метрополитен будет работать в продленном режиме. С целью бесперебойного передвижения граждан, 21 апреля метро будет работать до 04:00, с 23:00 20 апреля до 04:00 21 апреля передвижение подземным транспортом будет бесплатным», - заявил Каладзе.
По информации мэрии, в направлении городских кладбищ муниципальный транспорт будет отходить от станций метро «Марджанишвили», «Делиси», «Сараджишвили», «Варкетили», «Площадь Вокзальная» и верхнего выхода «Дидубе». А также с улицы Виссариона Чичинадзе и III массива Варкетили, в частности с улиц Шуамтинская и Абашвили.
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