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17 апреля будет введено ограничение движения в Горийском тоннеле


16.04.2025   17:22


В Горийском автомобильном тоннеле, расположенном на 88-м км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, 17 апреля с 10:00 до 12:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по направлению тоннеля Сенаки-Тбилиси. Об этом говорится в информации Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Сообщается, что причиной ограничения стали дорожные работы.

На время закрытия автодорожного тоннеля направления Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет перенаправлен на подъездную к Горийским тоннелям дорогу государственного значения.


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