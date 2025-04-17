

В одном из ресторанов Марнеули была стрельба

17.04.2025 11:38





Инцидент произошёл в ресторане "Beli Dom", расположенном в центре Марнеули.



По информации источника InterPress.ge, столкновение произошло между сотрудниками полиции и представителями мэрии Марнеули.



Согласно существующей версии, сотрудники полиции отмечали в ресторане день рождения. В это время во дворе ресторана было произведено несколько выстрелов в воздух. В ответ на это возник инцидент между сотрудниками мэрии и полицейскими, который перерос в физическое столкновение.



На данный момент неизвестно, проводится ли расследование по данному факту.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





