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В одном из ресторанов Марнеули была стрельба
17.04.2025 11:38
Инцидент произошёл в ресторане "Beli Dom", расположенном в центре Марнеули.
По информации источника InterPress.ge, столкновение произошло между сотрудниками полиции и представителями мэрии Марнеули.
Согласно существующей версии, сотрудники полиции отмечали в ресторане день рождения. В это время во дворе ресторана было произведено несколько выстрелов в воздух. В ответ на это возник инцидент между сотрудниками мэрии и полицейскими, который перерос в физическое столкновение.
На данный момент неизвестно, проводится ли расследование по данному факту.
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