

Более 5 тысяч грузовиков скопились на границе России и Грузии

17.04.2025 12:42





Свыше 5 тыс. грузовых автомобилей стоят в электронной очереди на проезд из РФ в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.



По данным на утро четверга, всего в очереди зарегистрировано 5013 грузовиков.



Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было приостановлено с 22:50 мск 13 апреля из-за непогоды в Грузии.



Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.





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