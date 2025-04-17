|
|
|
Более 5 тысяч грузовиков скопились на границе России и Грузии
17.04.2025 12:42
Свыше 5 тыс. грузовых автомобилей стоят в электронной очереди на проезд из РФ в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.
По данным на утро четверга, всего в очереди зарегистрировано 5013 грузовиков.
Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было приостановлено с 22:50 мск 13 апреля из-за непогоды в Грузии.
Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна