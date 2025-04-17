

В Грузию не пропустили курятину с сальмонеллой из Германии и испорченный батат из Египта

17.04.2025 14:22





По итогам пограничного контроля в порту Поти в Грузию не допустили 27 тонн замороженной курятины и партию батата, импортируемых из Германии и Египта. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.



Лабораторные исследования показали, что курятина заражена сальмонеллой — бактерией, вызывающей кишечную инфекцию сальмонеллез. Мороженное мясо птицы вернули в страну отправления.



Что касается батата, при досмотре товара сотрудники таможни установили, что 70% партии непригодно к употреблению. В итоге, груз полностью уничтожили.





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