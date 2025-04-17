

Ведутся работы по укреплению поврежденного участка дороги на левом берегу Мтквари

17.04.2025 15:35





На левом берегу реки Мтквари, вблизи ресторана «Гагра», ведутся работы по укреплению повреждённого участка дороги и пешеходной дорожки. На территории уже обустроена строительная площадка и проводится геологическое исследование.



Ход текущих работ осмотрел мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.



«На левом берегу Мтквари, где произошло обрушение дороги, продолжаются работы. В первую очередь была подготовлена строительная площадка. Проблему представляет избыток воды — сейчас весна, и Мтквари разлилась, что в определённой мере мешает процессу. В настоящее время проводится геологическое исследование, чтобы определить, какого типа свайную стену необходимо построить. Для нас важно как можно быстрее завершить эти работы. Планируем восстановить проезжую часть до конца мая, чтобы движение автомобилей было свободным. Что касается возведения свайной стены, её завершение зависит от уровня воды», — заявил Каха Каладзе.



Несколько дней назад на первом ряду проезжей части и пешеходной дорожке на левом берегу Мтквари были зафиксированы трещины на участке примерно 50 метров. Деформации также подверглась подпорная стена набережной.



В целях безопасности были оперативно проведены превентивные мероприятия — движение автотранспорта на деформированном участке было ограничено, и начались срочные профилактические и страховые работы.



По мнению специалистов Национального агентства окружающей среды и Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули, состояние дорожного участка вызвано просачиванием подземных и поверхностных вод в грунт. Также повлияли воздействие реки Мтквари на берегозащитные конструкции и сезонные колебания уровня подземных вод.



Работы, стоимость которых составляет 5 миллионов лари, по заказу мэрии Тбилиси осуществляет компания «Блэк Си Групп».



На месте с мэром города также находились руководитель Службы городского развития инфраструктуры мэрии Тбилиси Георгий Абутидзе, глава ООО «Тбилсервис Груп» Георгий Папава и мажоритарный депутат от Дидубийского района Гиви Чхартишвили.





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