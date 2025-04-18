

В Тбилиси появились самокаты «Яндекса»

18.04.2025 17:51





Самокаты компании «Яндекс» появились на улицах Тбилиси. Их уже можно арендовать через приложение Yandex Go.



Минута аренды стоит 28 тетри, с подпиской на месяц — 22 тетри. Сама подписка обойдется в 3,49 лари.



Самокаты на данный момент покрывают весь Сабуртало, почти весь Вере и Ваке, а также части Чугурети, Марджанишвили, Авлабари и Мтацминды.





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